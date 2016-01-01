Ethos (ETHOS) tokenomikai adatai
Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone.
Ethos (ETHOS) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ethos (ETHOS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Ethos (ETHOS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Ethos (ETHOS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETHOS tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ETHOS token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ETHOS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETHOS token élő árfolyamát!
