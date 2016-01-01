Ethos (ETHOS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ethos (ETHOS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ethos (ETHOS) tokennel kapcsolatos információk Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone. Hivatalos webhely: https://www.ethos.io/ Fehér könyv: https://www.ethos.io/whitepaper Vásárolj most ETHOS tokent!

Ethos (ETHOS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ethos (ETHOS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.53M $ 6.53M $ 6.53M Minden idők csúcspontja: $ 0.02191514 $ 0.02191514 $ 0.02191514 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00130437 $ 0.00130437 $ 0.00130437 További tudnivalók a(z) Ethos (ETHOS) áráról

Ethos (ETHOS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ethos (ETHOS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETHOS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ETHOS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ETHOS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETHOS token élő árfolyamát!

ETHOS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ETHOS kapcsán? ETHOS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ETHOS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

