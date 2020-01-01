Ethix (ETHIX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ethix (ETHIX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ethix (ETHIX) tokennel kapcsolatos információk Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector). Hivatalos webhely: https://www.ethichub.com/en Fehér könyv: https://docs-ethix.ethichub.com/v/english/ Vásárolj most ETHIX tokent!

Ethix (ETHIX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ethix (ETHIX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.07M $ 19.07M $ 19.07M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 70.50M $ 70.50M $ 70.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.05M $ 27.05M $ 27.05M Minden idők csúcspontja: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Minden idők mélypontja: $ 0.05623 $ 0.05623 $ 0.05623 Jelenlegi ár: $ 0.270458 $ 0.270458 $ 0.270458 További tudnivalók a(z) Ethix (ETHIX) áráról

Ethix (ETHIX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ethix (ETHIX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETHIX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ETHIX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ETHIX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETHIX token élő árfolyamát!

ETHIX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ETHIX kapcsán? ETHIX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ETHIX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

