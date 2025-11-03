Etherland (ELAND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00156788 $ 0.00156788 $ 0.00156788 24h alacsony $ 0.00156894 $ 0.00156894 $ 0.00156894 24h magas 24h alacsony $ 0.00156788$ 0.00156788 $ 0.00156788 24h magas $ 0.00156894$ 0.00156894 $ 0.00156894 Minden idők csúcspontja $ 0.447864$ 0.447864 $ 0.447864 Legalacsonyabb ár $ 0.00151247$ 0.00151247 $ 0.00151247 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.06% Árváltozás (7D) -11.17% Árváltozás (7D) -11.17%

Etherland (ELAND) valós idejű ár: $0.00156788. Az elmúlt 24 órában, a(z)ELAND legalacsonyabb ára $ 0.00156788, legmagasabb ára pedig $ 0.00156894 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ELAND valaha volt legmagasabb ára $ 0.447864, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00151247 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ELAND változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.06% az elmúlt 24 órában, és -11.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Etherland (ELAND) piaci információk

Piaci érték $ 64.10K$ 64.10K $ 64.10K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 64.32K$ 64.32K $ 64.32K Forgalomban lévő készlet 40.88M 40.88M 40.88M Teljes tokenszám 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

A(z) Etherland jelenlegi piaci plafonja $ 64.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ELAND keringésben lévő tokenszáma 40.88M, és a teljes tokenszám 41024063.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 64.32K.