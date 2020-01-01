Etherfuse USTRY (USTRY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Etherfuse USTRY (USTRY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Etherfuse USTRY (USTRY) tokennel kapcsolatos információk Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain. Hivatalos webhely: https://www.etherfuse.com/ Fehér könyv: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper Vásárolj most USTRY tokent!

Etherfuse USTRY (USTRY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Etherfuse USTRY (USTRY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Teljes tokenszám: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Minden idők csúcspontja: $ 14.72 $ 14.72 $ 14.72 Minden idők mélypontja: $ 0.408477 $ 0.408477 $ 0.408477 Jelenlegi ár: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 További tudnivalók a(z) Etherfuse USTRY (USTRY) áráról

Etherfuse USTRY (USTRY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Etherfuse USTRY (USTRY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USTRY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USTRY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USTRY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USTRY token élő árfolyamát!

USTRY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USTRY kapcsán? USTRY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USTRY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

