Etherex Liquid Staking Token (REX33) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.163044 24h alacsony $ 0.168791 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.583351 Legalacsonyabb ár $ 0.15533 Árváltozás (1H) -0.23% Árváltozás (1D) -1.46% Árváltozás (7D) -26.38%

Etherex Liquid Staking Token (REX33) valós idejű ár: $0.163044. Az elmúlt 24 órában, a(z)REX33 legalacsonyabb ára $ 0.163044, legmagasabb ára pedig $ 0.168791 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) REX33 valaha volt legmagasabb ára $ 0.583351, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.15533 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) REX33 változása a következő volt: -0.23% az elmúlt órában, -1.46% az elmúlt 24 órában, és -26.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) piaci információk

Piaci érték $ 14.15M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.15M Forgalomban lévő készlet 86.79M Teljes tokenszám 86,787,370.51344

A(z) Etherex Liquid Staking Token jelenlegi piaci plafonja $ 14.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) REX33 keringésben lévő tokenszáma 86.79M, és a teljes tokenszám 86787370.51344. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.15M.