A(z) élő Etherex Liquid Staking Token ár ma 0.163044 USD. Kövesd nyomon a(z) REX33 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) REX33 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: REX33

REX33 árinformációk

Mi a(z) REX33

REX33 hivatalos webhely

REX33 tokenomikai adatai

REX33 árelőrejelzés

$0.163029
-1.40%1D
-1.40%1D
Etherex Liquid Staking Token (REX33) Élő árdiagram
Etherex Liquid Staking Token (REX33) árinformáció (USD)

$ 0.163044
$ 0.163044$ 0.163044
$ 0.168791
$ 0.168791$ 0.168791
$ 0.163044
$ 0.163044$ 0.163044

$ 0.168791
$ 0.168791$ 0.168791

$ 0.583351
$ 0.583351$ 0.583351

$ 0.15533
$ 0.15533$ 0.15533

-0.23%

-1.46%

-26.38%

-26.38%

Etherex Liquid Staking Token (REX33) valós idejű ár: $0.163044. Az elmúlt 24 órában, a(z)REX33 legalacsonyabb ára $ 0.163044, legmagasabb ára pedig $ 0.168791 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) REX33 valaha volt legmagasabb ára $ 0.583351, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.15533 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) REX33 változása a következő volt: -0.23% az elmúlt órában, -1.46% az elmúlt 24 órában, és -26.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) piaci információk

$ 14.15M
$ 14.15M$ 14.15M

--
----

$ 14.15M
$ 14.15M$ 14.15M

86.79M
86.79M 86.79M

86,787,370.51344
86,787,370.51344 86,787,370.51344

A(z) Etherex Liquid Staking Token jelenlegi piaci plafonja $ 14.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) REX33 keringésben lévő tokenszáma 86.79M, és a teljes tokenszám 86787370.51344. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.15M.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) árelőzmények USD

A(z) Etherex Liquid Staking TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0024241365895893.
A(z) Etherex Liquid Staking Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0935335166.
A(z) Etherex Liquid Staking Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1105376037.
A(z) Etherex Liquid Staking Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0024241365895893-1.46%
30 nap$ -0.0935335166-57.36%
60 nap$ -0.1105376037-67.79%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Etherex Liquid Staking Token (REX33)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Erőforrás

Etherex Liquid Staking Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Etherex Liquid Staking Token (REX33) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Etherex Liquid Staking Token (REX33) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Etherex Liquid Staking Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Etherex Liquid Staking Token árelőrejelzését most!

REX33 helyi valutákra

Etherex Liquid Staking Token (REX33) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Etherex Liquid Staking Token (REX33) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) REX33 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Mennyit ér ma a(z) Etherex Liquid Staking Token (REX33)?
A(z) élő REX33 ár a(z) USD esetében 0.163044 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) REX33 ára a(z) USD esetében?
A(z) REX33 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.163044. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Etherex Liquid Staking Token piaci plafonja?
A(z) REX33 piaci plafonja $ 14.15M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) REX33 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) REX33 keringésben lévő tokenszáma 86.79M USD.
Mi volt a(z) REX33 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) REX33 mindenkori legmagasabb ára 0.583351 USD.
Mi volt a(z) REX33 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) REX33 mindenkori legalacsonyabb ára 0.15533 USD.
Mekkora a(z) REX33 kereskedési volumene?
A(z) REX33 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) REX33 ára emelkedni fog idén?
A(z) REX33 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) REX33 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Etherex Liquid Staking Token (REX33) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

