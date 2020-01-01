Ethereum Origins (LAPUTA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ethereum Origins (LAPUTA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ethereum Origins (LAPUTA) tokennel kapcsolatos információk "Laputa : Castle in the Sky" is the source of inspiration of @VitalikButerin for the creation of Ethereum Brought to life! The CTO team is striving to get the word out on all social media crypto platforms in a fun and educational way. Ethereum and the Castle on the Hill: A Conceptual Exploration Disclaimer: While there isn't a direct, documented connection between Ethereum and the song "Castle on the Hill" by Ed Sheeran, there are intriguing parallels that can be drawn between the themes of the song and the philosophy behind Ethereum. Key Themes in "Castle on the Hill" Nostalgia and longing: The song reflects on a simpler time, a "castle on the hill," often associated with childhood innocence and security.

Change and loss: The singer confronts the challenges of growing up and the inevitable changes that accompany it.

Resilience and perseverance: Despite the challenges, there's a determination to overcome adversity and hold onto cherished memories. Parallels with Ethereum

Decentralization and Community: Ethereum's blockchain technology fosters a decentralized community, much like the "castle on the hill" representing a close-knit community. Both Ethereum and the movie Castle on the hill seek to break free from traditional constraints and embrace innovation. Ethereum's underlying technology aims to be resilient against attacks and provide a secure foundation for decentralized applications, much like the castle symbolizing a place of safety and security. Ethereum, as a pioneer in this space, strives to build a platform that upholds these ideals, even as it faces challenges and evolves. Hivatalos webhely: https://www.ethereumorigins.xyz/ Vásárolj most LAPUTA tokent!

Ethereum Origins (LAPUTA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ethereum Origins (LAPUTA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.89K $ 24.89K $ 24.89K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.89K $ 24.89K $ 24.89K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ethereum Origins (LAPUTA) áráról

Ethereum Origins (LAPUTA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ethereum Origins (LAPUTA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LAPUTA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LAPUTA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LAPUTA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LAPUTA token élő árfolyamát!

LAPUTA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LAPUTA kapcsán? LAPUTA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

