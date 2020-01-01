ETHARDIO (ETHARDIO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ETHARDIO (ETHARDIO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ETHARDIO (ETHARDIO) tokennel kapcsolatos információk ETHARDIO is a meme token built on the Ethereum blockchain, often characterized by its playful and community-driven approach. It aims to leverage the popularity of meme culture to engage users and foster a vibrant community. The token typically emphasizes fun, creativity, and social interaction, often incorporating elements of humor and viral trends. Like many meme tokens, ETHARDIO may have features such as tokenomics that reward holders, community governance, or unique branding that resonates with the crypto community. As with all cryptocurrencies, it's essential to conduct thorough research before investing, as meme tokens can be highly volatile and speculative. Hivatalos webhely: https://www.ethardio.xyz/ Vásárolj most ETHARDIO tokent!

ETHARDIO (ETHARDIO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ETHARDIO (ETHARDIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.05K $ 30.05K $ 30.05K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.05K $ 30.05K $ 30.05K Minden idők csúcspontja: $ 0.00206834 $ 0.00206834 $ 0.00206834 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ETHARDIO (ETHARDIO) áráról

ETHARDIO (ETHARDIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ETHARDIO (ETHARDIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETHARDIO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ETHARDIO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ETHARDIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETHARDIO token élő árfolyamát!

ETHARDIO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ETHARDIO kapcsán? ETHARDIO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ETHARDIO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

