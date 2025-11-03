ETH Strategy (STRAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.528286 $ 0.528286 $ 0.528286 24h alacsony $ 0.537373 $ 0.537373 $ 0.537373 24h magas 24h alacsony $ 0.528286$ 0.528286 $ 0.528286 24h magas $ 0.537373$ 0.537373 $ 0.537373 Minden idők csúcspontja $ 0.875668$ 0.875668 $ 0.875668 Legalacsonyabb ár $ 0.50556$ 0.50556 $ 0.50556 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.71% Árváltozás (7D) -15.73% Árváltozás (7D) -15.73%

ETH Strategy (STRAT) valós idejű ár: $0.529111. Az elmúlt 24 órában, a(z)STRAT legalacsonyabb ára $ 0.528286, legmagasabb ára pedig $ 0.537373 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STRAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.875668, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.50556 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STRAT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.71% az elmúlt 24 órában, és -15.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ETH Strategy (STRAT) piaci információk

Piaci érték $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 62.90M$ 62.90M $ 62.90M Forgalomban lévő készlet 2.45M 2.45M 2.45M Teljes tokenszám 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

A(z) ETH Strategy jelenlegi piaci plafonja $ 1.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STRAT keringésben lévő tokenszáma 2.45M, és a teljes tokenszám 118872218.6093638. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 62.90M.