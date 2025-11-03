TőzsdeDEX+
A(z) élő ETH Strategy ár ma 0.529111 USD. Kövesd nyomon a(z) STRAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STRAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

ETH Strategy Logó

ETH Strategy Ár (STRAT)

Nem listázott

mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
ETH Strategy (STRAT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:15:43 (UTC+8)

ETH Strategy (STRAT) árinformáció (USD)

ETH Strategy (STRAT) valós idejű ár: $0.529111. Az elmúlt 24 órában, a(z)STRAT legalacsonyabb ára $ 0.528286, legmagasabb ára pedig $ 0.537373 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STRAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.875668, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.50556 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STRAT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.71% az elmúlt 24 órában, és -15.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ETH Strategy (STRAT) piaci információk

A(z) ETH Strategy jelenlegi piaci plafonja $ 1.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STRAT keringésben lévő tokenszáma 2.45M, és a teljes tokenszám 118872218.6093638. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 62.90M.

ETH Strategy (STRAT) árelőzmények USD

A(z) ETH StrategyUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0037876054394717.
A(z) ETH Strategy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1394811200.
A(z) ETH Strategy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1609001682.
A(z) ETH Strategy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Mi a(z) ETH Strategy (STRAT)

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ETH Strategy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ETH Strategy (STRAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ETH Strategy (STRAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ETH Strategy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ETH Strategy árelőrejelzését most!

ETH Strategy (STRAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ETH Strategy (STRAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STRAT token kapcsán!

Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:15:43 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

