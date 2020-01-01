Eternals (ETER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Eternals (ETER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Eternals (ETER) tokennel kapcsolatos információk Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure. Hivatalos webhely: https://eternals.game Fehér könyv: https://docs.eternals.game Vásárolj most ETER tokent!

Eternals (ETER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Eternals (ETER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 336.05K $ 336.05K $ 336.05K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Minden idők csúcspontja: $ 0.00126503 $ 0.00126503 $ 0.00126503 Minden idők mélypontja: $ 0.00017238 $ 0.00017238 $ 0.00017238 Jelenlegi ár: $ 0.00026216 $ 0.00026216 $ 0.00026216 További tudnivalók a(z) Eternals (ETER) áráról

Eternals (ETER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Eternals (ETER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ETER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ETER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETER token élő árfolyamát!

ETER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ETER kapcsán? ETER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ETER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

