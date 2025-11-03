ESV Capital (ESVC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00809574 $ 0.00809574 $ 0.00809574 24h alacsony $ 0.00857816 $ 0.00857816 $ 0.00857816 24h magas 24h alacsony $ 0.00809574$ 0.00809574 $ 0.00809574 24h magas $ 0.00857816$ 0.00857816 $ 0.00857816 Minden idők csúcspontja $ 0.193934$ 0.193934 $ 0.193934 Legalacsonyabb ár $ 0.00539879$ 0.00539879 $ 0.00539879 Árváltozás (1H) -1.99% Árváltozás (1D) -1.61% Árváltozás (7D) -42.56% Árváltozás (7D) -42.56%

ESV Capital (ESVC) valós idejű ár: $0.00809573. Az elmúlt 24 órában, a(z)ESVC legalacsonyabb ára $ 0.00809574, legmagasabb ára pedig $ 0.00857816 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ESVC valaha volt legmagasabb ára $ 0.193934, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00539879 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ESVC változása a következő volt: -1.99% az elmúlt órában, -1.61% az elmúlt 24 órában, és -42.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ESV Capital (ESVC) piaci információk

Piaci érték $ 809.57K$ 809.57K $ 809.57K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 809.57K$ 809.57K $ 809.57K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

A(z) ESV Capital jelenlegi piaci plafonja $ 809.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ESVC keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 99999917.859929. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 809.57K.