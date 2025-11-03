TőzsdeDEX+
A(z) élő ESV Capital ár ma 0.00809573 USD. Kövesd nyomon a(z) ESVC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ESVC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ESV Capital ár ma 0.00809573 USD. Kövesd nyomon a(z) ESVC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ESVC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

ESV Capital Logó

ESV Capital Ár (ESVC)

Nem listázott

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
ESV Capital (ESVC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:15:33 (UTC+8)

ESV Capital (ESVC) árinformáció (USD)

ESV Capital (ESVC) valós idejű ár: $0.00809573. Az elmúlt 24 órában, a(z)ESVC legalacsonyabb ára $ 0.00809574, legmagasabb ára pedig $ 0.00857816 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ESVC valaha volt legmagasabb ára $ 0.193934, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00539879 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ESVC változása a következő volt: -1.99% az elmúlt órában, -1.61% az elmúlt 24 órában, és -42.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ESV Capital (ESVC) piaci információk

A(z) ESV Capital jelenlegi piaci plafonja $ 809.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ESVC keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 99999917.859929. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 809.57K.

ESV Capital (ESVC) árelőzmények USD

A(z) ESV CapitalUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000132587617735399.
A(z) ESV Capital USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0066057983.
A(z) ESV Capital USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0073140273.
A(z) ESV Capital USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000132587617735399-1.61%
30 nap$ -0.0066057983-81.59%
60 nap$ -0.0073140273-90.34%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ESV Capital (ESVC)

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ESV Capital (ESVC) Erőforrás

Hivatalos webhely

ESV Capital árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ESV Capital (ESVC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ESV Capital (ESVC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ESV Capital rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ESV Capital árelőrejelzését most!

ESV Capital (ESVC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ESV Capital (ESVC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ESVC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ESV Capital (ESVC)

Mennyit ér ma a(z) ESV Capital (ESVC)?
A(z) élő ESVC ár a(z) USD esetében 0.00809573 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ESVC ára a(z) USD esetében?
A(z) ESVC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00809573. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ESV Capital piaci plafonja?
A(z) ESVC piaci plafonja $ 809.57K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ESVC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ESVC keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) ESVC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ESVC mindenkori legmagasabb ára 0.193934 USD.
Mi volt a(z) ESVC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ESVC mindenkori legalacsonyabb ára 0.00539879 USD.
Mekkora a(z) ESVC kereskedési volumene?
A(z) ESVC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ESVC ára emelkedni fog idén?
A(z) ESVC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ESVC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:15:33 (UTC+8)

ESV Capital (ESVC) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

