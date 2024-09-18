Estee (ESTEE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Estee (ESTEE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Estee (ESTEE) tokennel kapcsolatos információk The ESTEE project is focused on recognizing the real dog behind the iconic Shiba Inu meme, which inspired the creation of popular cryptocurrencies like Shiba Inu and Dogecoin. It was launched on the 18th of September 2024. Our goal is to give credit to ESTEE as the original Shiba Inu while building a strong and organic community that embraces the spirit of fun, decentralization, and viral culture represented by meme coins. The project aims to revitalize and strengthen the meme culture in the crypto space, establishing ESTEE as a central figure in the history of crypto memes. Hivatalos webhely: http://www.esteecoin.com Vásárolj most ESTEE tokent!

Estee (ESTEE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Estee (ESTEE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 311.09K $ 311.09K $ 311.09K Teljes tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 311.09K $ 311.09K $ 311.09K Minden idők csúcspontja: $ 0.00002919 $ 0.00002919 $ 0.00002919 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Estee (ESTEE) áráról

Estee (ESTEE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Estee (ESTEE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ESTEE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ESTEE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ESTEE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ESTEE token élő árfolyamát!

ESTEE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ESTEE kapcsán? ESTEE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ESTEE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

