ERNIE ($ERNIE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ERNIE ($ERNIE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ERNIE ($ERNIE) tokennel kapcsolatos információk The first coin launched on Moonshot x AirLock, that top 50 holders will get rewards daily from lp fees. The original team sold, and community paid for everything to support this unique project that people need to compete who is going to stay in top 50 and who isn't. Rewards will be sent directly to your wallet from LP wallet(no need to confirm or authorize anything) Backed up from many Twitter Influencers. Hivatalos webhely: https://ernieonsol.com/ Vásárolj most $ERNIE tokent!

ERNIE ($ERNIE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ERNIE ($ERNIE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.24K $ 32.24K $ 32.24K Teljes tokenszám: $ 837.26M $ 837.26M $ 837.26M Keringésben lévő tokenszám: $ 837.26M $ 837.26M $ 837.26M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.24K $ 32.24K $ 32.24K Minden idők csúcspontja: $ 0.00176372 $ 0.00176372 $ 0.00176372 Minden idők mélypontja: $ 0.00000916 $ 0.00000916 $ 0.00000916 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ERNIE ($ERNIE) áráról

ERNIE ($ERNIE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ERNIE ($ERNIE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $ERNIE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $ERNIE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $ERNIE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $ERNIE token élő árfolyamát!

