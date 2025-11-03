TőzsdeDEX+
A(z) élő Eris Amplified Luna ár ma 0.160237 USD. Kövesd nyomon a(z) AMPLUNA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AMPLUNA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:15:26 (UTC+8)

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) árinformáció (USD)

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) valós idejű ár: $0.160237. Az elmúlt 24 órában, a(z)AMPLUNA legalacsonyabb ára $ 0.160783, legmagasabb ára pedig $ 0.171907 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AMPLUNA valaha volt legmagasabb ára $ 4.1, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.07169 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AMPLUNA változása a következő volt: -2.09% az elmúlt órában, -4.89% az elmúlt 24 órában, és -13.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) piaci információk

A(z) Eris Amplified Luna jelenlegi piaci plafonja $ 475.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AMPLUNA keringésben lévő tokenszáma 2.97M, és a teljes tokenszám 2968208.616599. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 475.62K.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) árelőzmények USD

A(z) Eris Amplified LunaUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0082503967908398.
A(z) Eris Amplified Luna USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0592299726.
A(z) Eris Amplified Luna USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1043230679.
A(z) Eris Amplified Luna USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0082503967908398-4.89%
30 nap$ -0.0592299726-36.96%
60 nap$ -0.1043230679-65.10%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Erőforrás

Eris Amplified Luna árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Eris Amplified Luna (AMPLUNA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Eris Amplified Luna (AMPLUNA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Eris Amplified Luna rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Eris Amplified Luna árelőrejelzését most!

AMPLUNA helyi valutákra

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Eris Amplified Luna (AMPLUNA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AMPLUNA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Mennyit ér ma a(z) Eris Amplified Luna (AMPLUNA)?
A(z) élő AMPLUNA ár a(z) USD esetében 0.160237 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AMPLUNA ára a(z) USD esetében?
A(z) AMPLUNA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.160237. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Eris Amplified Luna piaci plafonja?
A(z) AMPLUNA piaci plafonja $ 475.62K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AMPLUNA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AMPLUNA keringésben lévő tokenszáma 2.97M USD.
Mi volt a(z) AMPLUNA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AMPLUNA mindenkori legmagasabb ára 4.1 USD.
Mi volt a(z) AMPLUNA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AMPLUNA mindenkori legalacsonyabb ára 0.07169 USD.
Mekkora a(z) AMPLUNA kereskedési volumene?
A(z) AMPLUNA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AMPLUNA ára emelkedni fog idén?
A(z) AMPLUNA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AMPLUNA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:15:26 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

