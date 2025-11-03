Eris Amplified Luna (AMPLUNA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.160783 $ 0.160783 $ 0.160783 24h alacsony $ 0.171907 $ 0.171907 $ 0.171907 24h magas 24h alacsony $ 0.160783$ 0.160783 $ 0.160783 24h magas $ 0.171907$ 0.171907 $ 0.171907 Minden idők csúcspontja $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Legalacsonyabb ár $ 0.07169$ 0.07169 $ 0.07169 Árváltozás (1H) -2.09% Árváltozás (1D) -4.89% Árváltozás (7D) -13.00% Árváltozás (7D) -13.00%

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) valós idejű ár: $0.160237. Az elmúlt 24 órában, a(z)AMPLUNA legalacsonyabb ára $ 0.160783, legmagasabb ára pedig $ 0.171907 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AMPLUNA valaha volt legmagasabb ára $ 4.1, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.07169 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AMPLUNA változása a következő volt: -2.09% az elmúlt órában, -4.89% az elmúlt 24 órában, és -13.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) piaci információk

Piaci érték $ 475.62K$ 475.62K $ 475.62K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 475.62K$ 475.62K $ 475.62K Forgalomban lévő készlet 2.97M 2.97M 2.97M Teljes tokenszám 2,968,208.616599 2,968,208.616599 2,968,208.616599

A(z) Eris Amplified Luna jelenlegi piaci plafonja $ 475.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AMPLUNA keringésben lévő tokenszáma 2.97M, és a teljes tokenszám 2968208.616599. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 475.62K.