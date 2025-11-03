TőzsdeDEX+
A(z) élő ErectusDAO ár ma 0.197082 USD. Kövesd nyomon a(z) YUGE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YUGE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YUGE

YUGE árinformációk

Mi a(z) YUGE

YUGE hivatalos webhely

YUGE tokenomikai adatai

YUGE árelőrejelzés

ErectusDAO Logó

ErectusDAO Ár (YUGE)

Nem listázott

1 YUGE-USD élő ár:

$0.197317
-4.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ErectusDAO (YUGE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:15:19 (UTC+8)

ErectusDAO (YUGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.197038
24h alacsony
$ 0.209499
24h magas

$ 0.197038
$ 0.209499
$ 0.281013
$ 0.178234
-0.94%

-4.93%

-3.00%

-3.00%

ErectusDAO (YUGE) valós idejű ár: $0.197082. Az elmúlt 24 órában, a(z)YUGE legalacsonyabb ára $ 0.197038, legmagasabb ára pedig $ 0.209499 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YUGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.281013, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.178234 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YUGE változása a következő volt: -0.94% az elmúlt órában, -4.93% az elmúlt 24 órában, és -3.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ErectusDAO (YUGE) piaci információk

$ 314.77K
--
$ 314.77K
1.60M
1,595,241.433839235
A(z) ErectusDAO jelenlegi piaci plafonja $ 314.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YUGE keringésben lévő tokenszáma 1.60M, és a teljes tokenszám 1595241.433839235. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 314.77K.

ErectusDAO (YUGE) árelőzmények USD

A(z) ErectusDAOUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0102226429227099.
A(z) ErectusDAO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0407411457.
A(z) ErectusDAO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ErectusDAO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0102226429227099-4.93%
30 nap$ -0.0407411457-20.67%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) ErectusDAO (YUGE)

$YUGE is a governance token, serving solely for decision-making within the DAO. It does not represent an investment or an opportunity for economic gain. $YUGE holders should not expect any form of financial return from purchasing this token. Its purpose is exclusively to enable participation in governance decisions, without any implied promise of financial profit. $YUGE enables token holders to: Curate and fund high-impact male sexual health research. Incubate significant intellectual property in the field of regenerative urology, andrology and men's health. Determine the governance of such intellectual property Govern the ErectusDAO treasury. ErectusDAO is funding innovative research in the field of andrology and male sexual health with a focus on regenerative strategies and longevity. Current projects are coming soon. Researchers can apply by submitting an application on the Projects page.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ErectusDAO (YUGE) Erőforrás

Hivatalos webhely

ErectusDAO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ErectusDAO (YUGE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ErectusDAO (YUGE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ErectusDAO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ErectusDAO árelőrejelzését most!

YUGE helyi valutákra

ErectusDAO (YUGE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ErectusDAO (YUGE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YUGE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ErectusDAO (YUGE)

Mennyit ér ma a(z) ErectusDAO (YUGE)?
A(z) élő YUGE ár a(z) USD esetében 0.197082 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YUGE ára a(z) USD esetében?
A(z) YUGE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.197082. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ErectusDAO piaci plafonja?
A(z) YUGE piaci plafonja $ 314.77K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YUGE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YUGE keringésben lévő tokenszáma 1.60M USD.
Mi volt a(z) YUGE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YUGE mindenkori legmagasabb ára 0.281013 USD.
Mi volt a(z) YUGE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YUGE mindenkori legalacsonyabb ára 0.178234 USD.
Mekkora a(z) YUGE kereskedési volumene?
A(z) YUGE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YUGE ára emelkedni fog idén?
A(z) YUGE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YUGE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:15:19 (UTC+8)

ErectusDAO (YUGE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,253.02

$3,752.00

$0.02340

$1.0872

$180.49

$108,253.02

$3,752.00

$180.49

$87.25

$2.4432

$0.00000

$0.00000

$0.0350

$0.05768

$0.09871

$0.000000002299

$0.02160

$0.00007319

$0.0000451

$0.0000362

