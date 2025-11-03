ErectusDAO (YUGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.197038 $ 0.197038 $ 0.197038 24h alacsony $ 0.209499 $ 0.209499 $ 0.209499 24h magas 24h alacsony $ 0.197038$ 0.197038 $ 0.197038 24h magas $ 0.209499$ 0.209499 $ 0.209499 Minden idők csúcspontja $ 0.281013$ 0.281013 $ 0.281013 Legalacsonyabb ár $ 0.178234$ 0.178234 $ 0.178234 Árváltozás (1H) -0.94% Árváltozás (1D) -4.93% Árváltozás (7D) -3.00% Árváltozás (7D) -3.00%

ErectusDAO (YUGE) valós idejű ár: $0.197082. Az elmúlt 24 órában, a(z)YUGE legalacsonyabb ára $ 0.197038, legmagasabb ára pedig $ 0.209499 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YUGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.281013, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.178234 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YUGE változása a következő volt: -0.94% az elmúlt órában, -4.93% az elmúlt 24 órában, és -3.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ErectusDAO (YUGE) piaci információk

Piaci érték $ 314.77K$ 314.77K $ 314.77K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 314.77K$ 314.77K $ 314.77K Forgalomban lévő készlet 1.60M 1.60M 1.60M Teljes tokenszám 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

A(z) ErectusDAO jelenlegi piaci plafonja $ 314.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YUGE keringésben lévő tokenszáma 1.60M, és a teljes tokenszám 1595241.433839235. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 314.77K.