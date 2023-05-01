EquityPay (EQPAY) tokenomikai adatai
EquityPay (EQPAY) tokennel kapcsolatos információk
EquityPay is creating a self-growing community of Entrepreneurs, composed of people with the highest ethics, to be governed under the principles of divine or natural laws wherein members would transact with each other under the self-regulated or community-made by-laws woven carefully with the concepts of honesty and integrity reflected with fair treatment to all.
EquityPay will be developing a platform for E-commerce similar to Amazon, wherein the members would be indulging in the sale and purchase of goods amongst themselves. Similarly, a platform like Fiverr for buying and selling services would be created followed by a platform for providing educational courses similar in line to Udemy. The websites so created could be accessed only by the community members. The payment method would prominently be EquityPay (EQPAY) coin that will be listed in the crypto exchanges and would be utilized for the private use of the members.
Aside from this, the community will run the referral reward program, i.e. Dragonfly Reward Program to be developed by Dragonfly App, Development LLC for which EquityPay has allotted them 7,000,000 pre-minted EQPAY coins.
In addition, several apps will be developed by Dragonfly App for the community members which will be available to the public for free to spread awareness of the brand. One of them would be ‘DragonFly wallet’, which would be a wallet for secured storage of EQPAY coins.
As an added advantage, EQPAY coins could be earned in the form of a referral reward by inviting others to use this Free Wallet. The referral reward program will run for 3 years for the growth of the community that can be easily tracked through analytics, leaderboards, and related reporting sections within the app. All rewards will be credited to the “Dragonfly Wallet” itself.
EQPAY coins were first mined in September 2021 and have been tested by miners from across the globe resulting in the fixation of several bugs. The coins could be mined and staked.
EquityPay (EQPAY) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EquityPay (EQPAY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
EquityPay (EQPAY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) EquityPay (EQPAY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó EQPAY tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező EQPAY token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) EQPAY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EQPAY token élő árfolyamát!
EQPAY árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EQPAY kapcsán? EQPAY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
