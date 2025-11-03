TőzsdeDEX+
A(z) élő EquitEdge ár ma 0.05005 USD. Kövesd nyomon a(z) EEG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EEG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő EquitEdge ár ma 0.05005 USD. Kövesd nyomon a(z) EEG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EEG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: EEG

EEG árinformációk

Mi a(z) EEG

EEG fehér könyv

EEG hivatalos webhely

EEG tokenomikai adatai

EEG árelőrejelzés

EquitEdge Logó

EquitEdge Ár (EEG)

Nem listázott

1 EEG-USD élő ár:

$0.05005
$0.05005$0.05005
0.00%1D
mexc
USD
EquitEdge (EEG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:15:11 (UTC+8)

EquitEdge (EEG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005
24h alacsony
$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005
24h magas

$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005

$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005

$ 0.058283
$ 0.058283$ 0.058283

$ 0.04823955
$ 0.04823955$ 0.04823955

--

0.00%

0.00%

0.00%

EquitEdge (EEG) valós idejű ár: $0.05005. Az elmúlt 24 órában, a(z)EEG legalacsonyabb ára $ 0.05005, legmagasabb ára pedig $ 0.05005 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EEG valaha volt legmagasabb ára $ 0.058283, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04823955 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EEG változása a következő volt: -- az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

EquitEdge (EEG) piaci információk

$ 20.02M
$ 20.02M$ 20.02M

--
----

$ 25.02M
$ 25.02M$ 25.02M

400.00M
400.00M 400.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

A(z) EquitEdge jelenlegi piaci plafonja $ 20.02M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EEG keringésben lévő tokenszáma 400.00M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 25.02M.

EquitEdge (EEG) árelőzmények USD

A(z) EquitEdgeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) EquitEdge USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000101901.
A(z) EquitEdge USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003319666.
A(z) EquitEdge USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ +0.0000101901+0.02%
60 nap$ -0.0003319666-0.66%
90 nap$ 0--

Mi a(z) EquitEdge (EEG)

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

EquitEdge (EEG) Erőforrás

EquitEdge árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) EquitEdge (EEG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) EquitEdge (EEG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) EquitEdge rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) EquitEdge árelőrejelzését most!

EEG helyi valutákra

EquitEdge (EEG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) EquitEdge (EEG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EEG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: EquitEdge (EEG)

Mennyit ér ma a(z) EquitEdge (EEG)?
A(z) élő EEG ár a(z) USD esetében 0.05005 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) EEG ára a(z) USD esetében?
A(z) EEG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.05005. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) EquitEdge piaci plafonja?
A(z) EEG piaci plafonja $ 20.02M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) EEG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) EEG keringésben lévő tokenszáma 400.00M USD.
Mi volt a(z) EEG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) EEG mindenkori legmagasabb ára 0.058283 USD.
Mi volt a(z) EEG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) EEG mindenkori legalacsonyabb ára 0.04823955 USD.
Mekkora a(z) EEG kereskedési volumene?
A(z) EEG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) EEG ára emelkedni fog idén?
A(z) EEG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) EEG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:15:11 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

