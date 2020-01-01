Equation (EQU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Equation (EQU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Equation (EQU) tokennel kapcsolatos információk Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation. Hivatalos webhely: https://equation.org/ Fehér könyv: https://docs.equation.org/whitepaper/ Vásárolj most EQU tokent!

Equation (EQU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Equation (EQU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.85K $ 17.85K $ 17.85K Teljes tokenszám: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.28K $ 37.28K $ 37.28K Minden idők csúcspontja: $ 55.09 $ 55.09 $ 55.09 Minden idők mélypontja: $ 0.00580789 $ 0.00580789 $ 0.00580789 Jelenlegi ár: $ 0.0172278 $ 0.0172278 $ 0.0172278 További tudnivalók a(z) Equation (EQU) áráról

Equation (EQU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Equation (EQU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EQU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EQU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EQU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EQU token élő árfolyamát!

EQU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EQU kapcsán? EQU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EQU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

