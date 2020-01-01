Equalizer on Sonic (EQUAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Equalizer on Sonic (EQUAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Equalizer on Sonic (EQUAL) tokennel kapcsolatos információk Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. Hivatalos webhely: https://equalizer.exchange Fehér könyv: https://docs.equalizer.exchange/ Vásárolj most EQUAL tokent!

Equalizer on Sonic (EQUAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Equalizer on Sonic (EQUAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 614.20K $ 614.20K $ 614.20K Teljes tokenszám: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Minden idők csúcspontja: $ 7.13 $ 7.13 $ 7.13 Minden idők mélypontja: $ 0.496729 $ 0.496729 $ 0.496729 Jelenlegi ár: $ 0.514475 $ 0.514475 $ 0.514475 További tudnivalók a(z) Equalizer on Sonic (EQUAL) áráról

Equalizer on Sonic (EQUAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Equalizer on Sonic (EQUAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EQUAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EQUAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EQUAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EQUAL token élő árfolyamát!

EQUAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EQUAL kapcsán? EQUAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EQUAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

