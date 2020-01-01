EpiK Protocol (AIEPK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EpiK Protocol (AIEPK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EpiK Protocol (AIEPK) tokennel kapcsolatos információk EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly. Hivatalos webhely: https://www.epik-protocol.io/ Vásárolj most AIEPK tokent!

EpiK Protocol (AIEPK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EpiK Protocol (AIEPK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 57.47K $ 57.47K $ 57.47K Teljes tokenszám: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 155.11M $ 155.11M $ 155.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 148.22K $ 148.22K $ 148.22K Minden idők csúcspontja: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00037055 $ 0.00037055 $ 0.00037055 További tudnivalók a(z) EpiK Protocol (AIEPK) áráról

EpiK Protocol (AIEPK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EpiK Protocol (AIEPK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIEPK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIEPK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIEPK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIEPK token élő árfolyamát!

AIEPK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIEPK kapcsán? AIEPK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIEPK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

