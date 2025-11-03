TőzsdeDEX+
A(z) élő EPIC FAIL GUY ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) EFG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EFG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: EFG

EFG árinformációk

Mi a(z) EFG

EFG hivatalos webhely

EFG tokenomikai adatai

EFG árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

EPIC FAIL GUY Logó

EPIC FAIL GUY Ár (EFG)

Nem listázott

1 EFG-USD élő ár:

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
EPIC FAIL GUY (EFG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:31:02 (UTC+8)

EPIC FAIL GUY (EFG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
EPIC FAIL GUY (EFG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)EFG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EFG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EFG változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -2.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

EPIC FAIL GUY (EFG) piaci információk

A(z) EPIC FAIL GUY jelenlegi piaci plafonja $ 10.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EFG keringésben lévő tokenszáma 859.30M, és a teljes tokenszám 859296669.9192874. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.44K.

EPIC FAIL GUY (EFG) árelőzmények USD

A(z) EPIC FAIL GUYUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) EPIC FAIL GUY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) EPIC FAIL GUY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) EPIC FAIL GUY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-15.85%
60 nap$ 0-32.82%
90 nap$ 0--

Mi a(z) EPIC FAIL GUY (EFG)

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

EPIC FAIL GUY (EFG) Erőforrás

Hivatalos webhely

EPIC FAIL GUY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) EPIC FAIL GUY (EFG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) EPIC FAIL GUY (EFG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) EPIC FAIL GUY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) EPIC FAIL GUY árelőrejelzését most!

EFG helyi valutákra

EPIC FAIL GUY (EFG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) EPIC FAIL GUY (EFG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EFG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: EPIC FAIL GUY (EFG)

Mennyit ér ma a(z) EPIC FAIL GUY (EFG)?
A(z) élő EFG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) EFG ára a(z) USD esetében?
A(z) EFG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) EPIC FAIL GUY piaci plafonja?
A(z) EFG piaci plafonja $ 10.44K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) EFG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) EFG keringésben lévő tokenszáma 859.30M USD.
Mi volt a(z) EFG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) EFG mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) EFG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) EFG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) EFG kereskedési volumene?
A(z) EFG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) EFG ára emelkedni fog idén?
A(z) EFG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) EFG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:31:02 (UTC+8)

EPIC FAIL GUY (EFG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

