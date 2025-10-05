EONIC (EONIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00025324 $ 0.00025324 $ 0.00025324 24h alacsony $ 0.00026756 $ 0.00026756 $ 0.00026756 24h magas 24h alacsony $ 0.00025324$ 0.00025324 $ 0.00025324 24h magas $ 0.00026756$ 0.00026756 $ 0.00026756 Minden idők csúcspontja $ 0.00042902$ 0.00042902 $ 0.00042902 Legalacsonyabb ár $ 0.00009587$ 0.00009587 $ 0.00009587 Árváltozás (1H) -0.05% Árváltozás (1D) +0.16% Árváltozás (7D) -0.70% Árváltozás (7D) -0.70%

EONIC (EONIC) valós idejű ár: $0.00025987. Az elmúlt 24 órában, a(z)EONIC legalacsonyabb ára $ 0.00025324, legmagasabb ára pedig $ 0.00026756 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EONIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00042902, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009587 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EONIC változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, +0.16% az elmúlt 24 órában, és -0.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

EONIC (EONIC) piaci információk

Piaci érték $ 250.29K$ 250.29K $ 250.29K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 250.29K$ 250.29K $ 250.29K Forgalomban lévő készlet 963.15M 963.15M 963.15M Teljes tokenszám 963,149,182.007996 963,149,182.007996 963,149,182.007996

A(z) EONIC jelenlegi piaci plafonja $ 250.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EONIC keringésben lévő tokenszáma 963.15M, és a teljes tokenszám 963149182.007996. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 250.29K.