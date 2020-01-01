Envision Labs (VIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Envision Labs (VIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Envision Labs (VIS) tokennel kapcsolatos információk Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users. Hivatalos webhely: https://envisionlabs.io/ Fehér könyv: https://about.envisionlabs.io/whitepaper-terms Vásárolj most VIS tokent!

Envision Labs (VIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Envision Labs (VIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 589.99K $ 589.99K $ 589.99K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 55.00M $ 55.00M $ 55.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Minden idők csúcspontja: $ 0.203013 $ 0.203013 $ 0.203013 Minden idők mélypontja: $ 0.00768067 $ 0.00768067 $ 0.00768067 Jelenlegi ár: $ 0.01072712 $ 0.01072712 $ 0.01072712 További tudnivalók a(z) Envision Labs (VIS) áráról

Envision Labs (VIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Envision Labs (VIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VIS token élő árfolyamát!

VIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VIS kapcsán? VIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

