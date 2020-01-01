EnteriseCoin (ENT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EnteriseCoin (ENT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EnteriseCoin (ENT) tokennel kapcsolatos információk "Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform. With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly." Hivatalos webhely: https://enterise.com Fehér könyv: https://enterise.gitbook.io/enterise-whitepaper Vásárolj most ENT tokent!

EnteriseCoin (ENT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EnteriseCoin (ENT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 43.39M $ 43.39M $ 43.39M Minden idők csúcspontja: $ 0.094847 $ 0.094847 $ 0.094847 Minden idők mélypontja: $ 0.077312 $ 0.077312 $ 0.077312 Jelenlegi ár: $ 0.086784 $ 0.086784 $ 0.086784 További tudnivalók a(z) EnteriseCoin (ENT) áráról

EnteriseCoin (ENT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EnteriseCoin (ENT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ENT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ENT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ENT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ENT token élő árfolyamát!

ENT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ENT kapcsán? ENT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ENT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

