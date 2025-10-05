EnteriseCoin (ENT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Legalacsonyabb ár $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -0.54% Árváltozás (7D) -0.54%

EnteriseCoin (ENT) valós idejű ár: $0.086161. Az elmúlt 24 órában, a(z)ENT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ENT valaha volt legmagasabb ára $ 0.094847, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.077312 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ENT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -0.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

EnteriseCoin (ENT) piaci információk

Piaci érték $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Forgalomban lévő készlet 16.05M 16.05M 16.05M Teljes tokenszám 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A(z) EnteriseCoin jelenlegi piaci plafonja $ 1.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ENT keringésben lévő tokenszáma 16.05M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 43.08M.