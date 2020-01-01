Entangle (NTGL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Entangle (NTGL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Entangle (NTGL) tokennel kapcsolatos információk Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond. Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow's decentralized, autonomous digital-world. This isn't just a technology to adopt; it's the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress. Key Features of Entangle Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem. Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications. Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems. Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain. Hivatalos webhely: https://entangle.fi/ Fehér könyv: https://docs.entangle.fi/

Entangle (NTGL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Entangle (NTGL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 103.75M $ 103.75M $ 103.75M Teljes tokenszám: $ 843.00B $ 843.00B $ 843.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 616.34B $ 616.34B $ 616.34B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 144.55M $ 144.55M $ 144.55M Minden idők csúcspontja: $ 2.82 $ 2.82 $ 2.82 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00017148 $ 0.00017148 $ 0.00017148 További tudnivalók a(z) Entangle (NTGL) áráról

Entangle (NTGL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Entangle (NTGL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NTGL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NTGL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NTGL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NTGL token élő árfolyamát!

NTGL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NTGL kapcsán? NTGL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NTGL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

