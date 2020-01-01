enqAI (ENQAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) enqAI (ENQAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

enqAI (ENQAI) tokennel kapcsolatos információk ENQAI is a decentralized AI platform providing bias-free, unrestricted generative tools. Built on principles of transparency and independence from corporate control, ENQAI empowers developers and users through an open API, while decentralized governance shapes the platform’s evolution. We believe AI should start from decentralized foundations, rejecting the centralized, authoritarian approach of mainstream AI companies. This decentralized model not only fosters innovation but also ensures resilience and flexibility for the technological shifts AI will drive in the coming years. Hivatalos webhely: https://enqai.com/ Fehér könyv: https://enqai.com/wp Vásárolj most ENQAI tokent!

enqAI (ENQAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) enqAI (ENQAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 990.76M $ 990.76M $ 990.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Minden idők csúcspontja: $ 0.141666 $ 0.141666 $ 0.141666 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0016274 $ 0.0016274 $ 0.0016274 További tudnivalók a(z) enqAI (ENQAI) áráról

enqAI (ENQAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) enqAI (ENQAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ENQAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ENQAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ENQAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ENQAI token élő árfolyamát!

ENQAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ENQAI kapcsán? ENQAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

