EnKrypto (KRYPT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EnKrypto (KRYPT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EnKrypto (KRYPT) tokennel kapcsolatos információk This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies. Hivatalos webhely: https://enkrypto.io/ Fehér könyv: https://enkrypto.io/investor-presentation/ Vásárolj most KRYPT tokent!

EnKrypto (KRYPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EnKrypto (KRYPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.15K $ 11.15K $ 11.15K Teljes tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 957.11M $ 957.11M $ 957.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.65K $ 11.65K $ 11.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.01708923 $ 0.01708923 $ 0.01708923 Minden idők mélypontja: $ 0.00000375 $ 0.00000375 $ 0.00000375 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) EnKrypto (KRYPT) áráról

EnKrypto (KRYPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EnKrypto (KRYPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KRYPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KRYPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KRYPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KRYPT token élő árfolyamát!

