Mi a(z) Energyfi (EFT)

Energyfi is designing green and cost-effective Decentralized Finance by providing a complete set of DeFi features on Avax, Near, Bsc and Echain (Energyfi Chain) all while accelerating their adoption. The Energyfi platform includes a wide range of crosschain DApps including Launchpad, Dex, Bridge, Staking/Farming and Lending features.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Energyfi (EFT) Erőforrás Hivatalos webhely