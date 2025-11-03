ENERGY COIN (ENERGY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001119 24h alacsony $ 0.00001202 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00208531 Legalacsonyabb ár $ 0.00001119 Árváltozás (1H) +0.06% Árváltozás (1D) -6.88% Árváltozás (7D) -22.65%

ENERGY COIN (ENERGY) valós idejű ár: $0.00001119. Az elmúlt 24 órában, a(z)ENERGY legalacsonyabb ára $ 0.00001119, legmagasabb ára pedig $ 0.00001202 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ENERGY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00208531, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001119 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ENERGY változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -6.88% az elmúlt 24 órában, és -22.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ENERGY COIN (ENERGY) piaci információk

Piaci érték $ 11.19K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.19K Forgalomban lévő készlet 999.81M Teljes tokenszám 999,809,745.474429

A(z) ENERGY COIN jelenlegi piaci plafonja $ 11.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ENERGY keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999809745.474429. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.19K.