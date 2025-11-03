TőzsdeDEX+
A(z) élő ENERGY COIN ár ma 0.00001119 USD. Kövesd nyomon a(z) ENERGY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ENERGY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ENERGY COIN ár ma 0.00001119 USD. Kövesd nyomon a(z) ENERGY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ENERGY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ENERGY

ENERGY árinformációk

Mi a(z) ENERGY

ENERGY hivatalos webhely

ENERGY tokenomikai adatai

ENERGY árelőrejelzés

ENERGY COIN Logó

ENERGY COIN Ár (ENERGY)

Nem listázott

1 ENERGY-USD élő ár:

--
----
-6.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
ENERGY COIN (ENERGY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:30:54 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00001119
$ 0.00001119$ 0.00001119
24h alacsony
$ 0.00001202
$ 0.00001202$ 0.00001202
24h magas

$ 0.00001119
$ 0.00001119$ 0.00001119

$ 0.00001202
$ 0.00001202$ 0.00001202

$ 0.00208531
$ 0.00208531$ 0.00208531

$ 0.00001119
$ 0.00001119$ 0.00001119

+0.06%

-6.88%

-22.65%

-22.65%

ENERGY COIN (ENERGY) valós idejű ár: $0.00001119. Az elmúlt 24 órában, a(z)ENERGY legalacsonyabb ára $ 0.00001119, legmagasabb ára pedig $ 0.00001202 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ENERGY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00208531, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001119 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ENERGY változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -6.88% az elmúlt 24 órában, és -22.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ENERGY COIN (ENERGY) piaci információk

$ 11.19K
$ 11.19K$ 11.19K

--
----

$ 11.19K
$ 11.19K$ 11.19K

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,745.474429
999,809,745.474429 999,809,745.474429

A(z) ENERGY COIN jelenlegi piaci plafonja $ 11.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ENERGY keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999809745.474429. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.19K.

ENERGY COIN (ENERGY) árelőzmények USD

A(z) ENERGY COINUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ENERGY COIN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000049352.
A(z) ENERGY COIN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000062321.
A(z) ENERGY COIN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00025076807545443633.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.88%
30 nap$ -0.0000049352-44.10%
60 nap$ -0.0000062321-55.69%
90 nap$ -0.00025076807545443633-95.72%

Mi a(z) ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ENERGY COIN (ENERGY) Erőforrás

Hivatalos webhely

ENERGY COIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ENERGY COIN (ENERGY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ENERGY COIN (ENERGY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ENERGY COIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ENERGY COIN árelőrejelzését most!

ENERGY helyi valutákra

ENERGY COIN (ENERGY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ENERGY COIN (ENERGY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ENERGY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ENERGY COIN (ENERGY)

Mennyit ér ma a(z) ENERGY COIN (ENERGY)?
A(z) élő ENERGY ár a(z) USD esetében 0.00001119 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ENERGY ára a(z) USD esetében?
A(z) ENERGY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001119. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ENERGY COIN piaci plafonja?
A(z) ENERGY piaci plafonja $ 11.19K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ENERGY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ENERGY keringésben lévő tokenszáma 999.81M USD.
Mi volt a(z) ENERGY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ENERGY mindenkori legmagasabb ára 0.00208531 USD.
Mi volt a(z) ENERGY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ENERGY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001119 USD.
Mekkora a(z) ENERGY kereskedési volumene?
A(z) ENERGY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ENERGY ára emelkedni fog idén?
A(z) ENERGY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ENERGY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:30:54 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

