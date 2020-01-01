End Wokeness (WOKE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) End Wokeness (WOKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

End Wokeness (WOKE) tokennel kapcsolatos információk End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation. Hivatalos webhely: https://www.endwokeness.org Vásárolj most WOKE tokent!

End Wokeness (WOKE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) End Wokeness (WOKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.84K $ 1.84K $ 1.84K Teljes tokenszám: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M Keringésben lévő tokenszám: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.84K $ 1.84K $ 1.84K Minden idők csúcspontja: $ 0.00213808 $ 0.00213808 $ 0.00213808 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) End Wokeness (WOKE) áráról

End Wokeness (WOKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) End Wokeness (WOKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WOKE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WOKE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WOKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WOKE token élő árfolyamát!

