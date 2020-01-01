Empyreal (EMP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Empyreal (EMP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Empyreal (EMP) tokennel kapcsolatos információk Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token. Hivatalos webhely: https://empyrealsdk.com/ Fehér könyv: https://empyrealsdk.com/whitepaper Vásárolj most EMP tokent!

Empyreal (EMP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Empyreal (EMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.28M $ 20.28M $ 20.28M Teljes tokenszám: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.28M $ 20.28M $ 20.28M Minden idők csúcspontja: $ 495.39 $ 495.39 $ 495.39 Minden idők mélypontja: $ 12.26 $ 12.26 $ 12.26 Jelenlegi ár: $ 67.59 $ 67.59 $ 67.59 További tudnivalók a(z) Empyreal (EMP) áráról

Empyreal (EMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Empyreal (EMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EMP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EMP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EMP token élő árfolyamát!

EMP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EMP kapcsán? EMP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EMP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!