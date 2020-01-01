Emptiness Coin (∅) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Emptiness Coin (∅) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Emptiness Coin (∅) tokennel kapcsolatos információk Emptiness Coin is a memecoin with a philosophy—one that embraces the spaces others overlook. It's not just another token; it's a reflection of simplicity, patience, and the art of letting go. Built for those who understand that in the noise of the markets, true clarity emerges from emptiness. More than a meme, Emptiness Coin invites you to trade with a clear mind and find value where others see nothing. Because sometimes, holding nothing is holding everything. Hivatalos webhely: https://www.emptiness-coin.xyz/

Emptiness Coin (∅) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Emptiness Coin (∅) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.99K $ 31.99K $ 31.99K Teljes tokenszám: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 31.99K $ 31.99K $ 31.99K Minden idők csúcspontja: $ 0.00109953 $ 0.00109953 $ 0.00109953 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Emptiness Coin (∅) áráról

Emptiness Coin (∅) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Emptiness Coin (∅) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ∅ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ∅ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ∅ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ∅ token élő árfolyamát!

∅ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ∅ kapcsán? ∅-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

