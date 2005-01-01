EMOTICOIN (EMOTI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EMOTICOIN (EMOTI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EMOTICOIN (EMOTI) tokennel kapcsolatos információk #BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme. The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all. We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more... Hivatalos webhely: https://emoti-coin.com Vásárolj most EMOTI tokent!

EMOTICOIN (EMOTI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EMOTICOIN (EMOTI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.49K $ 3.49K $ 3.49K Teljes tokenszám: $ 986.57M $ 986.57M $ 986.57M Keringésben lévő tokenszám: $ 986.57M $ 986.57M $ 986.57M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.49K $ 3.49K $ 3.49K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) EMOTICOIN (EMOTI) áráról

EMOTICOIN (EMOTI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EMOTICOIN (EMOTI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EMOTI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EMOTI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EMOTI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EMOTI token élő árfolyamát!

EMOTI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EMOTI kapcsán? EMOTI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EMOTI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

