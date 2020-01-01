ELYTRA (ELYTRA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ELYTRA (ELYTRA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ELYTRA (ELYTRA) tokennel kapcsolatos információk Elytra is an AI-powered crypto trading signal platform that delivers real time, quantitative strategies through a transparent system. It will evolve into a fully autonomous portfolio manager, where staked tokens provide passive exposure to live strategies, with management fees funding quarterly buybacks and airdrops. Future integration with the Agent Commerce Protocol (ACP) and the Autonomous Hedge Fund will position Elytra as a core engine for on-chain portfolio automation. Hivatalos webhely: https://elytra.world/ Fehér könyv: https://elytra-2.gitbook.io/elytra Vásárolj most ELYTRA tokent!

ELYTRA (ELYTRA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ELYTRA (ELYTRA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 264.49K $ 264.49K $ 264.49K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 264.49K $ 264.49K $ 264.49K Minden idők csúcspontja: $ 0.00109448 $ 0.00109448 $ 0.00109448 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00026449 $ 0.00026449 $ 0.00026449 További tudnivalók a(z) ELYTRA (ELYTRA) áráról

ELYTRA (ELYTRA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ELYTRA (ELYTRA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ELYTRA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ELYTRA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ELYTRA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ELYTRA token élő árfolyamát!

ELYTRA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ELYTRA kapcsán? ELYTRA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ELYTRA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

