Elysyn Ai (ELYSYN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 - $ 0
24h alacsony: $ 0
24h magas: $ 0
Minden idők csúcspontja: $ 0.149965
Legalacsonyabb ár: $ 0
Árváltozás (1H): --
Árváltozás (1D): -0.48%
Árváltozás (7D): -3.94%

Elysyn Ai (ELYSYN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ELYSYN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ELYSYN valaha volt legmagasabb ára $ 0.149965, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ELYSYN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.48% az elmúlt 24 órában, és -3.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Elysyn Ai (ELYSYN) piaci információk

Piaci érték: $ 6.30K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 6.30K
Forgalomban lévő készlet: 9.19M
Teljes tokenszám: 9,194,235.959072296

A(z) Elysyn Ai jelenlegi piaci plafonja $ 6.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ELYSYN keringésben lévő tokenszáma 9.19M, és a teljes tokenszám 9194235.959072296. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.30K.