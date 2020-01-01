ELYFI (ELFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ELYFI (ELFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ELYFI (ELFI) tokennel kapcsolatos információk ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking. Hivatalos webhely: https://www.elyfi.world/en Vásárolj most ELFI tokent!

ELYFI (ELFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ELYFI (ELFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 355.82K $ 355.82K $ 355.82K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 50.91M $ 50.91M $ 50.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 698.93K $ 698.93K $ 698.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.089174 $ 0.089174 $ 0.089174 Minden idők mélypontja: $ 0.00581478 $ 0.00581478 $ 0.00581478 Jelenlegi ár: $ 0.00698892 $ 0.00698892 $ 0.00698892 További tudnivalók a(z) ELYFI (ELFI) áráról

ELYFI (ELFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ELYFI (ELFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ELFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ELFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ELFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ELFI token élő árfolyamát!

ELFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ELFI kapcsán? ELFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ELFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

