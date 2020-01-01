Elumia (ELU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Elumia (ELU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Elumia (ELU) tokennel kapcsolatos információk Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world. Hivatalos webhely: https://www.elumia.io/ Vásárolj most ELU tokent!

Elumia (ELU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Elumia (ELU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 57.30K $ 57.30K $ 57.30K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 531.16M $ 531.16M $ 531.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 107.87K $ 107.87K $ 107.87K Minden idők csúcspontja: $ 0.156488 $ 0.156488 $ 0.156488 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00010787 $ 0.00010787 $ 0.00010787 További tudnivalók a(z) Elumia (ELU) áráról

Elumia (ELU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Elumia (ELU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ELU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ELU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ELU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ELU token élő árfolyamát!

ELU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ELU kapcsán? ELU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ELU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

