Elons Gamertag (RANDOM9) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Elons Gamertag (RANDOM9) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Elons Gamertag (RANDOM9) tokennel kapcsolatos információk RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. Hivatalos webhely: https://random9eth.com/ Vásárolj most RANDOM9 tokent!

Elons Gamertag (RANDOM9) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Elons Gamertag (RANDOM9) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 40.87K $ 40.87K $ 40.87K Teljes tokenszám: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M Keringésben lévő tokenszám: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 40.87K $ 40.87K $ 40.87K Minden idők csúcspontja: $ 0.00134296 $ 0.00134296 $ 0.00134296 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Elons Gamertag (RANDOM9) áráról

Elons Gamertag (RANDOM9) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Elons Gamertag (RANDOM9) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RANDOM9 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RANDOM9 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RANDOM9 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RANDOM9 token élő árfolyamát!

RANDOM9 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RANDOM9 kapcsán? RANDOM9-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RANDOM9 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

