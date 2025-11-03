Elon Trump Fart (ETF500) árinformáció (USD)

Elon Trump Fart (ETF500) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ETF500 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ETF500 valaha volt legmagasabb ára $ 0.04275891, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ETF500 változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, +1.32% az elmúlt 24 órában, és -24.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Elon Trump Fart (ETF500) piaci információk

A(z) Elon Trump Fart jelenlegi piaci plafonja $ 134.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ETF500 keringésben lévő tokenszáma 999.88M, és a teljes tokenszám 999881069.875344. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 134.87K.