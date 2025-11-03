TőzsdeDEX+
A(z) élő Elon Trump Fart ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ETF500 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ETF500 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ETF500

ETF500 árinformációk

Mi a(z) ETF500

ETF500 hivatalos webhely

ETF500 tokenomikai adatai

ETF500 árelőrejelzés

Elon Trump Fart Ár (ETF500)

$0.00013489
Elon Trump Fart (ETF500) Élő árdiagram
Elon Trump Fart (ETF500) árinformáció (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.04275891
$ 0
Elon Trump Fart (ETF500) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ETF500 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ETF500 valaha volt legmagasabb ára $ 0.04275891, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ETF500 változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, +1.32% az elmúlt 24 órában, és -24.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Elon Trump Fart (ETF500) piaci információk

$ 134.87K
999.88M
999,881,069.875344
A(z) Elon Trump Fart jelenlegi piaci plafonja $ 134.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ETF500 keringésben lévő tokenszáma 999.88M, és a teljes tokenszám 999881069.875344. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 134.87K.

Elon Trump Fart (ETF500) árelőzmények USD

Mi a(z) Elon Trump Fart (ETF500)

The project is a derivative of Fartcoin. The Fartcoin deployer has deployed this token because the President at Bone Fide Wealth tweeted about "A client just called and asked me if there’s going to be a Fartcoin ETF this year." Since the Elon narrative is has been running this one has come to existence. The token is following different narratives like Fartcoin, SPX500 and other big memes following the Trump narrative.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Elon Trump Fart árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Elon Trump Fart (ETF500) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Elon Trump Fart (ETF500) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Elon Trump Fart rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Elon Trump Fart árelőrejelzését most!

Elon Trump Fart (ETF500) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Elon Trump Fart (ETF500) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ETF500 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Elon Trump Fart (ETF500)

Mennyit ér ma a(z) Elon Trump Fart (ETF500)?
A(z) élő ETF500 ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ETF500 ára a(z) USD esetében?
A(z) ETF500 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Elon Trump Fart piaci plafonja?
A(z) ETF500 piaci plafonja $ 134.87K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ETF500 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ETF500 keringésben lévő tokenszáma 999.88M USD.
Mi volt a(z) ETF500 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ETF500 mindenkori legmagasabb ára 0.04275891 USD.
Mi volt a(z) ETF500 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ETF500 mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ETF500 kereskedési volumene?
A(z) ETF500 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ETF500 ára emelkedni fog idén?
A(z) ETF500 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ETF500 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Elon Trump Fart (ETF500) fontos iparági frissítések

11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

