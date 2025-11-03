ELLA (ELLA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00121874 24h alacsony $ 0.0012585 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00136588 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.65% Árváltozás (1D) -2.48% Árváltozás (7D) -10.10%

ELLA (ELLA) valós idejű ár: $0.00120942. Az elmúlt 24 órában, a(z)ELLA legalacsonyabb ára $ 0.00121874, legmagasabb ára pedig $ 0.0012585 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ELLA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00136588, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ELLA változása a következő volt: -1.65% az elmúlt órában, -2.48% az elmúlt 24 órában, és -10.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ELLA (ELLA) piaci információk

Piaci érték $ 1.22M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.22M Forgalomban lévő készlet 999.96M Teljes tokenszám 999,955,367.887856

A(z) ELLA jelenlegi piaci plafonja $ 1.22M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ELLA keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999955367.887856. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.22M.