A(z) élő ELLA ár ma 0.00120942 USD. Kövesd nyomon a(z) ELLA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ELLA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ELLA

ELLA árinformációk

Mi a(z) ELLA

ELLA fehér könyv

ELLA hivatalos webhely

ELLA tokenomikai adatai

ELLA árelőrejelzés

ELLA Logó

ELLA Ár (ELLA)

Nem listázott

1 ELLA-USD élő ár:

$0.00120942
$0.00120942
-2.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ELLA (ELLA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:14:28 (UTC+8)

ELLA (ELLA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00121874
$ 0.00121874
24h alacsony
$ 0.0012585
$ 0.0012585
24h magas

$ 0.00121874
$ 0.00121874

$ 0.0012585
$ 0.0012585

$ 0.00136588
$ 0.00136588

$ 0
$ 0

-1.65%

-2.48%

-10.10%

-10.10%

ELLA (ELLA) valós idejű ár: $0.00120942. Az elmúlt 24 órában, a(z)ELLA legalacsonyabb ára $ 0.00121874, legmagasabb ára pedig $ 0.0012585 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ELLA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00136588, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ELLA változása a következő volt: -1.65% az elmúlt órában, -2.48% az elmúlt 24 órában, és -10.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ELLA (ELLA) piaci információk

$ 1.22M
$ 1.22M

--
--

$ 1.22M
$ 1.22M

999.96M
999.96M

999,955,367.887856
999,955,367.887856

A(z) ELLA jelenlegi piaci plafonja $ 1.22M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ELLA keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999955367.887856. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.22M.

ELLA (ELLA) árelőzmények USD

A(z) ELLAUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ELLA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000415251.
A(z) ELLA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0009858417.
A(z) ELLA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0008965639631716211.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.48%
30 nap$ -0.0000415251-3.43%
60 nap$ +0.0009858417+81.51%
90 nap$ +0.0008965639631716211+286.57%

Mi a(z) ELLA (ELLA)

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog.

$ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem.

$ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ELLA (ELLA) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

ELLA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ELLA (ELLA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ELLA (ELLA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ELLA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ELLA árelőrejelzését most!

ELLA helyi valutákra

ELLA (ELLA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ELLA (ELLA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ELLA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ELLA (ELLA)

Mennyit ér ma a(z) ELLA (ELLA)?
A(z) élő ELLA ár a(z) USD esetében 0.00120942 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ELLA ára a(z) USD esetében?
A(z) ELLA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00120942. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ELLA piaci plafonja?
A(z) ELLA piaci plafonja $ 1.22M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ELLA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ELLA keringésben lévő tokenszáma 999.96M USD.
Mi volt a(z) ELLA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ELLA mindenkori legmagasabb ára 0.00136588 USD.
Mi volt a(z) ELLA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ELLA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ELLA kereskedési volumene?
A(z) ELLA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ELLA ára emelkedni fog idén?
A(z) ELLA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ELLA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:14:28 (UTC+8)

ELLA (ELLA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,373.54

$3,752.70

$0.02339

$1.0831

$180.66

$108,373.54

$3,752.70

$180.66

$86.50

$2.4438

