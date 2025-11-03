Eli Lilly xStock (LLYX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 862.96 $ 862.96 $ 862.96 24h alacsony $ 865.77 $ 865.77 $ 865.77 24h magas 24h alacsony $ 862.96$ 862.96 $ 862.96 24h magas $ 865.77$ 865.77 $ 865.77 Minden idők csúcspontja $ 868.49$ 868.49 $ 868.49 Legalacsonyabb ár $ 624.79$ 624.79 $ 624.79 Árváltozás (1H) +0.06% Árváltozás (1D) -0.05% Árváltozás (7D) +4.50% Árváltozás (7D) +4.50%

Eli Lilly xStock (LLYX) valós idejű ár: $864.31. Az elmúlt 24 órában, a(z)LLYX legalacsonyabb ára $ 862.96, legmagasabb ára pedig $ 865.77 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LLYX valaha volt legmagasabb ára $ 868.49, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 624.79 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LLYX változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -0.05% az elmúlt 24 órában, és +4.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Eli Lilly xStock (LLYX) piaci információk

Piaci érték $ 291.50K$ 291.50K $ 291.50K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 18.45M$ 18.45M $ 18.45M Forgalomban lévő készlet 337.26 337.26 337.26 Teljes tokenszám 21,342.925497754 21,342.925497754 21,342.925497754

A(z) Eli Lilly xStock jelenlegi piaci plafonja $ 291.50K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LLYX keringésben lévő tokenszáma 337.26, és a teljes tokenszám 21342.925497754. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.45M.