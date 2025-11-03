TőzsdeDEX+
A(z) élő Eli Lilly xStock ár ma 864.31 USD. Kövesd nyomon a(z) LLYX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LLYX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LLYX

LLYX árinformációk

Mi a(z) LLYX

LLYX fehér könyv

LLYX hivatalos webhely

LLYX tokenomikai adatai

LLYX árelőrejelzés

Eli Lilly xStock Logó

Eli Lilly xStock Ár (LLYX)

Nem listázott

1 LLYX-USD élő ár:

$864.31
$864.31
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Eli Lilly xStock (LLYX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:14:13 (UTC+8)

Eli Lilly xStock (LLYX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 862.96
$ 862.96
24h alacsony
$ 865.77
$ 865.77
24h magas

$ 862.96
$ 862.96

$ 865.77
$ 865.77

$ 868.49
$ 868.49

$ 624.79
$ 624.79

+0.06%

-0.05%

+4.50%

+4.50%

Eli Lilly xStock (LLYX) valós idejű ár: $864.31. Az elmúlt 24 órában, a(z)LLYX legalacsonyabb ára $ 862.96, legmagasabb ára pedig $ 865.77 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LLYX valaha volt legmagasabb ára $ 868.49, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 624.79 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LLYX változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -0.05% az elmúlt 24 órában, és +4.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Eli Lilly xStock (LLYX) piaci információk

$ 291.50K
$ 291.50K

--
----

$ 18.45M
$ 18.45M

337.26
337.26

21,342.925497754
21,342.925497754

A(z) Eli Lilly xStock jelenlegi piaci plafonja $ 291.50K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LLYX keringésben lévő tokenszáma 337.26, és a teljes tokenszám 21342.925497754. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.45M.

Eli Lilly xStock (LLYX) árelőzmények USD

A(z) Eli Lilly xStockUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.4354382792192.
A(z) Eli Lilly xStock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +24.0372389790.
A(z) Eli Lilly xStock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +148.2905310100.
A(z) Eli Lilly xStock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +95.2236077357865.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.4354382792192-0.05%
30 nap$ +24.0372389790+2.78%
60 nap$ +148.2905310100+17.16%
90 nap$ +95.2236077357865+12.38%

Mi a(z) Eli Lilly xStock (LLYX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Eli Lilly xStock (LLYX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Eli Lilly xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Eli Lilly xStock (LLYX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Eli Lilly xStock (LLYX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Eli Lilly xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Eli Lilly xStock árelőrejelzését most!

LLYX helyi valutákra

Eli Lilly xStock (LLYX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Eli Lilly xStock (LLYX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LLYX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Eli Lilly xStock (LLYX)

Mennyit ér ma a(z) Eli Lilly xStock (LLYX)?
A(z) élő LLYX ár a(z) USD esetében 864.31 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LLYX ára a(z) USD esetében?
A(z) LLYX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 864.31. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Eli Lilly xStock piaci plafonja?
A(z) LLYX piaci plafonja $ 291.50K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LLYX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LLYX keringésben lévő tokenszáma 337.26 USD.
Mi volt a(z) LLYX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LLYX mindenkori legmagasabb ára 868.49 USD.
Mi volt a(z) LLYX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LLYX mindenkori legalacsonyabb ára 624.79 USD.
Mekkora a(z) LLYX kereskedési volumene?
A(z) LLYX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LLYX ára emelkedni fog idén?
A(z) LLYX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LLYX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:14:13 (UTC+8)

Eli Lilly xStock (LLYX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,456.78

$3,755.97

$0.02339

$1.0814

$180.82

$108,456.78

$3,755.97

$180.82

$86.50

$2.4462

$0.00000

$0.00000

$0.0361

$0.05727

$0.10172

$0.000000002186

$0.02160

$0.00007400

$0.0000451

$0.000000000495

