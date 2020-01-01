Electronic Gulden (EFL) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Electronic Gulden (EFL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Electronic Gulden (EFL) tokennel kapcsolatos információk

The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard.

There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.

Hivatalos webhely:
http://www.e-gulden.org/

Electronic Gulden (EFL) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Electronic Gulden (EFL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 2.70M
$ 2.70M
Teljes tokenszám:
$ 21.00M
$ 21.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.70M
$ 2.70M
Minden idők csúcspontja:
$ 1.86
$ 1.86
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.128392
$ 0.128392

Electronic Gulden (EFL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Electronic Gulden (EFL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó EFL tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező EFL token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) EFL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EFL token élő árfolyamát!

EFL árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EFL kapcsán? EFL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.