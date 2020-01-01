Elastic Finance Token (EEFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Elastic Finance Token (EEFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Elastic Finance Token (EEFI) tokennel kapcsolatos információk Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this. Hivatalos webhely: https://eefi.finance/ Fehér könyv: https://newdocs.eefi.finance/docs/ep_summary Vásárolj most EEFI tokent!

Elastic Finance Token (EEFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Elastic Finance Token (EEFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Teljes tokenszám: $ 58.05K $ 58.05K $ 58.05K Keringésben lévő tokenszám: $ 58.05K $ 58.05K $ 58.05K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Minden idők csúcspontja: $ 486.79 $ 486.79 $ 486.79 Minden idők mélypontja: $ 32.14 $ 32.14 $ 32.14 Jelenlegi ár: $ 32.33 $ 32.33 $ 32.33 További tudnivalók a(z) Elastic Finance Token (EEFI) áráról

Elastic Finance Token (EEFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Elastic Finance Token (EEFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EEFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EEFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EEFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EEFI token élő árfolyamát!

EEFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EEFI kapcsán? EEFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EEFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

