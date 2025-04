Mi a(z) Elastic Finance Token (EEFI)

Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.

