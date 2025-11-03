Eigenpie (EGP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.295908 24h magas $ 0.360694 Minden idők csúcspontja $ 9.68 Legalacsonyabb ár $ 0.295908 Árváltozás (1H) -0.44% Árváltozás (1D) -15.29% Árváltozás (7D) -28.49%

Eigenpie (EGP) valós idejű ár: $0.305137. Az elmúlt 24 órában, a(z)EGP legalacsonyabb ára $ 0.295908, legmagasabb ára pedig $ 0.360694 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EGP valaha volt legmagasabb ára $ 9.68, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.295908 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EGP változása a következő volt: -0.44% az elmúlt órában, -15.29% az elmúlt 24 órában, és -28.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Eigenpie (EGP) piaci információk

Piaci érték $ 1.13M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.05M Forgalomban lévő készlet 3.69M Teljes tokenszám 10,000,000.0

A(z) Eigenpie jelenlegi piaci plafonja $ 1.13M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EGP keringésben lévő tokenszáma 3.69M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.05M.