Eggy The Pet Egg (EGGY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Eggy The Pet Egg (EGGY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Eggy The Pet Egg (EGGY) tokennel kapcsolatos információk $Eggy is the cutest and most charming pet egg you’ll ever meet, featuring the most adorable googly eyes on the Solana blockchain. This delightful companion is always by your side, radiating smiles and spreading joy throughout your day. Whether you’re looking for a touch of whimsy or a constant source of happiness, $Eggy is here to brighten your life and make every moment more enjoyable. Supported by Happy Bazinga! Hivatalos webhely: https://eggycoin.xyz/ Vásárolj most EGGY tokent!

Eggy The Pet Egg (EGGY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Eggy The Pet Egg (EGGY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.39K $ 18.39K $ 18.39K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.39K $ 18.39K $ 18.39K Minden idők csúcspontja: $ 0.00316773 $ 0.00316773 $ 0.00316773 Minden idők mélypontja: $ 0.00001532 $ 0.00001532 $ 0.00001532 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Eggy The Pet Egg (EGGY) áráról

Eggy The Pet Egg (EGGY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Eggy The Pet Egg (EGGY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EGGY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EGGY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EGGY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EGGY token élő árfolyamát!

EGGY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EGGY kapcsán? EGGY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EGGY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

