Eggle Energy (ENG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03327365 24h alacsony $ 0.03522544 24h magas 24h alacsony $ 0.03327365 24h magas $ 0.03522544 Minden idők csúcspontja $ 0.04452341 Legalacsonyabb ár $ 0.0318392 Árváltozás (1H) -1.05% Árváltozás (1D) -2.77% Árváltozás (7D) -10.78%

Eggle Energy (ENG) valós idejű ár: $0.03395066. Az elmúlt 24 órában, a(z)ENG legalacsonyabb ára $ 0.03327365, legmagasabb ára pedig $ 0.03522544 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ENG valaha volt legmagasabb ára $ 0.04452341, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0318392 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ENG változása a következő volt: -1.05% az elmúlt órában, -2.77% az elmúlt 24 órában, és -10.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Eggle Energy (ENG) piaci információk

Piaci érték $ 20.09M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 23.26M Forgalomban lévő készlet 602.20M Teljes tokenszám 697,204,996.2257041

A(z) Eggle Energy jelenlegi piaci plafonja $ 20.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ENG keringésben lévő tokenszáma 602.20M, és a teljes tokenszám 697204996.2257041. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.26M.