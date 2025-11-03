TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Eggle Energy ár ma 0.03395066 USD. Kövesd nyomon a(z) ENG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ENG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Eggle Energy ár ma 0.03395066 USD. Kövesd nyomon a(z) ENG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ENG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ENG

ENG árinformációk

Mi a(z) ENG

ENG fehér könyv

ENG hivatalos webhely

ENG tokenomikai adatai

ENG árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Eggle Energy Logó

Eggle Energy Ár (ENG)

Nem listázott

1 ENG-USD élő ár:

$0.03333903
$0.03333903$0.03333903
-4.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Eggle Energy (ENG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:59 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03327365
$ 0.03327365$ 0.03327365
24h alacsony
$ 0.03522544
$ 0.03522544$ 0.03522544
24h magas

$ 0.03327365
$ 0.03327365$ 0.03327365

$ 0.03522544
$ 0.03522544$ 0.03522544

$ 0.04452341
$ 0.04452341$ 0.04452341

$ 0.0318392
$ 0.0318392$ 0.0318392

-1.05%

-2.77%

-10.78%

-10.78%

Eggle Energy (ENG) valós idejű ár: $0.03395066. Az elmúlt 24 órában, a(z)ENG legalacsonyabb ára $ 0.03327365, legmagasabb ára pedig $ 0.03522544 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ENG valaha volt legmagasabb ára $ 0.04452341, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0318392 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ENG változása a következő volt: -1.05% az elmúlt órában, -2.77% az elmúlt 24 órában, és -10.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Eggle Energy (ENG) piaci információk

$ 20.09M
$ 20.09M$ 20.09M

--
----

$ 23.26M
$ 23.26M$ 23.26M

602.20M
602.20M 602.20M

697,204,996.2257041
697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

A(z) Eggle Energy jelenlegi piaci plafonja $ 20.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ENG keringésben lévő tokenszáma 602.20M, és a teljes tokenszám 697204996.2257041. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.26M.

Eggle Energy (ENG) árelőzmények USD

A(z) Eggle EnergyUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00096876717464966.
A(z) Eggle Energy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0048294881.
A(z) Eggle Energy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0053384934.
A(z) Eggle Energy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00096876717464966-2.77%
30 nap$ -0.0048294881-14.22%
60 nap$ -0.0053384934-15.72%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Eggle Energy (ENG) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Eggle Energy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Eggle Energy (ENG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Eggle Energy (ENG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Eggle Energy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Eggle Energy árelőrejelzését most!

ENG helyi valutákra

Eggle Energy (ENG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Eggle Energy (ENG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ENG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Eggle Energy (ENG)

Mennyit ér ma a(z) Eggle Energy (ENG)?
A(z) élő ENG ár a(z) USD esetében 0.03395066 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ENG ára a(z) USD esetében?
A(z) ENG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03395066. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Eggle Energy piaci plafonja?
A(z) ENG piaci plafonja $ 20.09M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ENG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ENG keringésben lévő tokenszáma 602.20M USD.
Mi volt a(z) ENG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ENG mindenkori legmagasabb ára 0.04452341 USD.
Mi volt a(z) ENG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ENG mindenkori legalacsonyabb ára 0.0318392 USD.
Mekkora a(z) ENG kereskedési volumene?
A(z) ENG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ENG ára emelkedni fog idén?
A(z) ENG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ENG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:59 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,449.87
$108,449.87$108,449.87

-1.50%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,755.40
$3,755.40$3,755.40

-2.54%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02339
$0.02339$0.02339

-11.09%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0802
$1.0802$1.0802

-14.39%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.82
$180.82$180.82

-1.61%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,449.87
$108,449.87$108,449.87

-1.50%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,755.40
$3,755.40$3,755.40

-2.54%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.82
$180.82$180.82

-1.61%

DASH Logó

DASH

DASH

$86.38
$86.38$86.38

-2.50%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4454
$2.4454$2.4454

-2.18%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0361
$0.0361$0.0361

-27.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05727
$0.05727$0.05727

+186.35%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10172
$0.10172$0.10172

+23.13%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002186
$0.000000002186$0.000000002186

+402.52%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007400
$0.00007400$0.00007400

+102.13%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000495
$0.000000000495$0.000000000495

+27.24%