A(z) élő Edu3Games ár ma 0.01466549 USD. Kövesd nyomon a(z) EGN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EGN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: EGN

EGN árinformációk

Mi a(z) EGN

EGN hivatalos webhely

EGN tokenomikai adatai

EGN árelőrejelzés

Bevételszerzés

Hírek

Blog

Tanulás

Edu3Games Logó

Edu3Games Ár (EGN)

Nem listázott

1 EGN-USD élő ár:

$0.01468541
$0.01468541
-0.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Edu3Games (EGN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:52 (UTC+8)

Edu3Games (EGN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01431697
$ 0.01431697
24h alacsony
$ 0.01518055
$ 0.01518055
24h magas

$ 0.01431697
$ 0.01431697

$ 0.01518055
$ 0.01518055

$ 0.04242631
$ 0.04242631

$ 0.01382121
$ 0.01382121

-1.20%

-0.64%

-12.29%

-12.29%

Edu3Games (EGN) valós idejű ár: $0.01466549. Az elmúlt 24 órában, a(z)EGN legalacsonyabb ára $ 0.01431697, legmagasabb ára pedig $ 0.01518055 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EGN valaha volt legmagasabb ára $ 0.04242631, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01382121 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EGN változása a következő volt: -1.20% az elmúlt órában, -0.64% az elmúlt 24 órában, és -12.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Edu3Games (EGN) piaci információk

$ 14.76M
$ 14.76M

--
----

$ 14.76M
$ 14.76M

1000.00M
1000.00M

999,999,798.335335
999,999,798.335335

A(z) Edu3Games jelenlegi piaci plafonja $ 14.76M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EGN keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999798.335335. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.76M.

Edu3Games (EGN) árelőzmények USD

A(z) Edu3GamesUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Edu3Games USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0040368315.
A(z) Edu3Games USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0053419780.
A(z) Edu3Games USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.023447002442167176.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.64%
30 nap$ -0.0040368315-27.52%
60 nap$ -0.0053419780-36.42%
90 nap$ -0.023447002442167176-61.52%

Mi a(z) Edu3Games (EGN)

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Edu3Games (EGN) Erőforrás

Hivatalos webhely

Edu3Games árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Edu3Games (EGN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Edu3Games (EGN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Edu3Games rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Edu3Games árelőrejelzését most!

EGN helyi valutákra

Edu3Games (EGN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Edu3Games (EGN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EGN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Edu3Games (EGN)

Mennyit ér ma a(z) Edu3Games (EGN)?
A(z) élő EGN ár a(z) USD esetében 0.01466549 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) EGN ára a(z) USD esetében?
A(z) EGN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01466549. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Edu3Games piaci plafonja?
A(z) EGN piaci plafonja $ 14.76M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) EGN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) EGN keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) EGN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) EGN mindenkori legmagasabb ára 0.04242631 USD.
Mi volt a(z) EGN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) EGN mindenkori legalacsonyabb ára 0.01382121 USD.
Mekkora a(z) EGN kereskedési volumene?
A(z) EGN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) EGN ára emelkedni fog idén?
A(z) EGN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) EGN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:52 (UTC+8)

Edu3Games (EGN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,407.02

$3,751.45

$0.02339

$1.0789

$180.71

$108,407.02

$3,751.45

$180.71

$86.46

$2.4458

$0.00000

$0.00000

$0.0361

$0.05727

$0.10172

$0.000000002186

$0.02160

$0.00007400

$0.0000451

$0.000000000495

