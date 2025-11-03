Edu3Games (EGN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01431697 $ 0.01431697 $ 0.01431697 24h alacsony $ 0.01518055 $ 0.01518055 $ 0.01518055 24h magas 24h alacsony $ 0.01431697$ 0.01431697 $ 0.01431697 24h magas $ 0.01518055$ 0.01518055 $ 0.01518055 Minden idők csúcspontja $ 0.04242631$ 0.04242631 $ 0.04242631 Legalacsonyabb ár $ 0.01382121$ 0.01382121 $ 0.01382121 Árváltozás (1H) -1.20% Árváltozás (1D) -0.64% Árváltozás (7D) -12.29% Árváltozás (7D) -12.29%

Edu3Games (EGN) valós idejű ár: $0.01466549. Az elmúlt 24 órában, a(z)EGN legalacsonyabb ára $ 0.01431697, legmagasabb ára pedig $ 0.01518055 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EGN valaha volt legmagasabb ára $ 0.04242631, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01382121 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EGN változása a következő volt: -1.20% az elmúlt órában, -0.64% az elmúlt 24 órában, és -12.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Edu3Games (EGN) piaci információk

Piaci érték $ 14.76M$ 14.76M $ 14.76M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.76M$ 14.76M $ 14.76M Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

A(z) Edu3Games jelenlegi piaci plafonja $ 14.76M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EGN keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999798.335335. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.76M.