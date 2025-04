Mi a(z) Eden (EDN)

Eden is a working product used by thousands of people in over 30 countries. Our app is already available on Google Play and the App Store. Eden connects Web2 users to Web3 with a unique use case: mapping wild, edible plants globally, educating on natural medicine, and launching a healthy products marketplace. With AI, AR, and RWA tech, Eden is poised to engage millions seeking health and adventure.

Eden (EDN) Erőforrás Hivatalos webhely