Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ECOVITA (ECOVITA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
ECOVITA (ECOVITA) tokennel kapcsolatos információk

As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives.

🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits.

Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions.

[ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact.

[ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance.

[ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives.

Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact.

[ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards.

[ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth.

By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy.

The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.

Hivatalos webhely:
https://ecovitaofficial.com/
Fehér könyv:
https://ecovita.gitbook.io/rec-ecovita/

ECOVITA (ECOVITA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ECOVITA (ECOVITA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
Teljes tokenszám:
$ 7.00B
$ 7.00B$ 7.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 790.00M
$ 790.00M$ 790.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 11.72M
$ 11.72M$ 11.72M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00245733
$ 0.00245733$ 0.00245733
Minden idők mélypontja:
$ 0.00167278
$ 0.00167278$ 0.00167278
Jelenlegi ár:
$ 0.00167421
$ 0.00167421$ 0.00167421

ECOVITA (ECOVITA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) ECOVITA (ECOVITA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ECOVITA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ECOVITA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ECOVITA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ECOVITA token élő árfolyamát!

ECOVITA árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ECOVITA kapcsán? ECOVITA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

